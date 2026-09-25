Jaipur Jobs : जयपुर के लिए अच्छी खबर, पिंक सिटी बनी हाई सैलरी जॉब्स का नया हब, आइटी-स्टार्टअप से बदली तस्वीर

आर्थिक विशेषज्ञों और रियल एस्टेट के गुरुओं का मानना है कि कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलने के म्याने यह है कि शहर में High value addition वाले उद्योग विकसित हो रहे हैं।. जयपुर में पारंपरिक व्यापार जैसे रत्न-आभूषण और पर्यटन के अलावा अब आधुनिक सेवा और स्टार्टअप केंद्र तेजी से पैर पसार रहे हैं। जयपुर शहर में आईटी कंपनियों के नए कार्यालय खुलने से रियल एस्टेट क्षेत्र को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही वेयरहाउस जैसी बड़ी योजनाओं में निवेश बढ़ने के कारण कुशल मैनपावर की मांग तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि जयपुर अब टियर-2 शहरों में सबसे बड़े रोजगार केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ा संकेत है कि जयपुर में औद्योगिक और व्यावसायिक बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।