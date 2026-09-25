Pratapgarh: फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत हत्याकांड में बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कई राज खुलने की उम्मीद

उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल ने बताया कि 22 सितंबर 2026 को वनरक्षक सुरेश पुत्र माधुलाल मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि 21 सितंबर की रात वनखंड सुक्कड़ मोहनपुरा तलाई के पास अवैध खनन की सूचना पर रेंजर प्रतापसिंह चूंडावत वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहां चल रही जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर को रुकवाया गया। इस दौरान अवैध खनन करने वालों ने गाली-गलौच और धक्का-मुक्की कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई। इसी दौरान मिट्टी से भरा एक डंपर चालक डंपर लेकर भाग गया था। रेंजर प्रतापसिंह ने उसका पीछा किया। घाटी वाले बालाजी मंदिर रोड पर डंपर को रुकवाने के दौरान चालक ने रेंजर प्रतापसिंह के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।