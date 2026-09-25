25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रतापगढ़

Pratapgarh: फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत हत्याकांड में बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कई राज खुलने की उम्मीद

Pratapgarh : फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है। मुख्य आरोपी डंपर चालक कन्हैयालाल उर्फ कान्हा बावरी को छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे पूछताछ चल रही है।
2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 25, 2026

forest ranger pratap singh chundawat murder case update main accused arrest

Pratapgarh: क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चूंडावत (फोटो-पत्रिका)

Pratapgarh : फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है। मुख्य आरोपी डंपर चालक कन्हैयालाल उर्फ कान्हा बावरी को छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे पूछताछ चल रही है। पुलिस पूछताछ में घटना से जुड़े कई अहम राज खुलने की उम्मीद है। FIR में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। छोटीसादड़ी पुलिस ने मुख्य आरोपी को घोसुंडी के जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध खनन में प्रयुक्त जेसीबी और डंपर भी जब्त किए हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सियाग और वृत्ताधिकारी छोटीसादड़ी रामेश्वरलाल के मार्गदर्शन में थानाधिकारी कैलाशचन्द्र के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को घोसुंडी जंगल से गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

यह था मामला

उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल ने बताया कि 22 सितंबर 2026 को वनरक्षक सुरेश पुत्र माधुलाल मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि 21 सितंबर की रात वनखंड सुक्कड़ मोहनपुरा तलाई के पास अवैध खनन की सूचना पर रेंजर प्रतापसिंह चूंडावत वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहां चल रही जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर को रुकवाया गया। इस दौरान अवैध खनन करने वालों ने गाली-गलौच और धक्का-मुक्की कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई। इसी दौरान मिट्टी से भरा एक डंपर चालक डंपर लेकर भाग गया था। रेंजर प्रतापसिंह ने उसका पीछा किया। घाटी वाले बालाजी मंदिर रोड पर डंपर को रुकवाने के दौरान चालक ने रेंजर प्रतापसिंह के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से डंपर का पता लगाया

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में डंपर और चालक की तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया। छोटीसादड़ी कस्बे और आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डंपर का पता लगाकर उसे जंगल से जब्त किया गया। अवैध खनन में प्रयुक्त जेसीबी भी जब्त की गई।

इसके बाद रेंजर प्रतापसिंह पर डंपर चढ़ाकर घटना करने वाले मुख्य आरोपी की तलाश की गई। पुलिस ने मुखबिर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को घोसुंडी के जंगल से कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र चांदमल बावरी निवासी धामनिया रोड थाना छोटीसादड़ी को गिरफ्तार किया। आरोपी से अनुसंधान जारी है।

Jaipur Jobs : जयपुर के लिए अच्छी खबर, पिंक सिटी बनी हाई सैलरी जॉब्स का नया हब, आइटी-स्टार्टअप से बदली तस्वीर

ये भी पढ़ें
jaipur becomes new hub high paying jobs it startup changed picture

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 06:13 pm

Published on:

25 Sept 2026 05:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Pratapgarh: फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत हत्याकांड में बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कई राज खुलने की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रतापगढ़: पिता-पुत्र हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, तीन महीने पहले की गई थी मर्डर की प्लानिंग

pratapgarh murder accused arrested
प्रतापगढ़

Rajasthan: वन रेंजर की डंपर से कुचलकर हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, आरोपी डिटेन

pratapgarh
प्रतापगढ़

Rajasthan: ‘हादसा नहीं यह हत्या..,’ वन रेंजर की मौत पर डोटासरा का बड़ा बयान, बोले- ‘खूनी दुस्साहस’

Forest Ranger Pratap Singh
प्रतापगढ़

Pratapgarh : प्रतापगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस की ज्योति सोनी विजयी, बाकी 3 नगर पालिका में भाजपा का परचम लहराया

pratapgarh nagar parishad congress Jyoti Soni wins remaining 3 bjp victory
प्रतापगढ़

Pratapgarh Election Result: प्रतापगढ़ के 4 निकायों में बड़ा उलटफेर! 1 सीट पर फंसा पेंच, जानें कौन बनाएगा बोर्ड?

pratapgarh election result
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.