Rajasthan: वन रेंजर की डंपर से कुचलकर हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, आरोपी डिटेन

राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया कि प्रतापगढ़ की घटना का चंबल अभयारण्य से संबंध नहीं है और यह अवैध रेत खनन का मामला भी नहीं है। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि पुलिस महानिदेशक से बातचीत की जा चुकी है और कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करेगी। अदालत ने अवैध खनन से जुड़े मामलों में निवारक निरोध जैसे सख्त कदमों पर विचार करने की बात भी कही।