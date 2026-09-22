Rajasthan: ‘हादसा नहीं यह हत्या..,’ वन रेंजर की मौत पर डोटासरा का बड़ा बयान, बोले- ‘खूनी दुस्साहस’

प्रतापगढ़। जिले में अवैध खनन रोकने गए वन विभाग के रेंजर की मौत के बाद सियासत गरमा गई है। छोटीसादड़ी क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान डंपर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चूंडावत ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे महज हादसा नहीं, बल्कि हत्या करार दिया है। उन्होंने खनन माफिया के बढ़ते दुस्साहस पर सवाल उठाए हैं।