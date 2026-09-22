Hindaun City : करौली एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, जयपुर डिस्कॉम का टेक्नीशियन रिश्वत लेते गिरफ्तार

Hindaun City : करौली एसीबी टीम ने हिंडौन सिटी में बिजली निगम के कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की। जयपुर डिस्कॉम के टेक्नीशियन प्रथम (सहायक स्टोर कीपर) जगदीश बैरवा को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रीको उद्योग क्षेत्र स्थित सहायक अभियंता ए-द्वितीय कार्यालय में जगदीश बैरवा की पोस्टिंग थी। आरोपी जगदीश बैरवा ने जले हुए ट्रांसफार्मर की जगह नया ट्रांसफार्मर लगाने के बदले रिश्वत की मांग की थी।आरोपी जगदीश बैरवा ने परिवादी से पहले 9 हजार रुपए की रिश्वत मांगी पर बाद में 8 हजार रुपए पर सहमति बन गई।