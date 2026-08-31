यूपी में सड़क हादसा; अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे राजस्थान के छह लोगों की मौत; 20 घायल

आगरा/करौली। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोतवाली सदर क्षेत्र में मोहनपुरा के पास शिव इंटर कॉलेज के सामने राजस्थान से जा रही एक पिकअप की सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। इनमें सात बच्चे, छह महिलाएं और सात पुरुष बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल नौ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ रेफर किया गया है।