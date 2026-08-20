Ramesh Meena Accident: पूर्व मंत्री रमेश मीणा की कार खाई में गिरी, करौली-मंडरायल रोड पर हुआ हादसा, खुद चला रहे थे गाड़ी

करौली। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश चंद मीणा की कार गुरुवार को करौली-मंडरायल मार्ग पर हादसे का शिकार हो गई। रणगमा तालाब और बालर घाट के आसपास उनकी फॉरच्यूनर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और किनारे की खाई में जा गिरी। हादसे में रमेश मीणा को हल्की चोटें आने की जानकारी सामने आई है। प्राथमिक उपचार के बाद वे मौके से रवाना हो गए।