25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रतापगढ़

प्रतापगढ़: पिता-पुत्र हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, तीन महीने पहले की गई थी मर्डर की प्लानिंग

प्रतापगढ़-मंदसौर रोड पर पिता-पुत्र की मौत के मामले में पुलिस ने रजिया बी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, उस पर हत्या से पहले दोनों की रैकी करने का आरोप है।
2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Harshita Saini

Sep 25, 2026

pratapgarh murder accused arrested

Ai generated Image

प्रतापगढ़. प्रतापगढ़-मंदसौर रोड पर पिता-पुत्र को पिकअप से टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में पुलिस ने प्रेमिका रजिया बी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, रजिया बी पर मुख्य आरोपी कुशाल खान पठान के कहने पर मृतक पिता-पुत्र की गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी रैकी करने का आरोप है। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि वारदात को सड़क हादसा दिखाने की योजना पहले से तैयार की गई थी।

सात लाख रुपए के लेनदेन को लेकर चल रही थी रंजिश

पुलिस के मुताबिक, मोखमपुरा निवासी शाहबाज खान पठान ने करीब तीन साल पहले कुशाल खान पठान से 7 लाख रुपए उधार लिए थे। रकम का कुछ हिस्सा लौटाया गया था, लेकिन बाकी पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद बना हुआ था। पुलिस जांच में इसी आर्थिक विवाद को हत्या की साजिश के पीछे की वजह बताया गया है। मामले में शाहबाज के बेटे जावेद खान पठान ने 6 सितंबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रास्ते में पिकअप से मारी टक्कर

6 सितंबर को शाहबाज खान पठान अपने बेटे शोएब खान पठान के साथ बाइक से प्रतापगढ़ की ओर जा रहे थे। असाड़ सीमा में अवलेश्वर टोल के आगे प्रतापगढ़-मंदसौर रोड पर उनकी मोटरसाइकिल को पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौत हो गई। शुरुआत में मामला सड़क हादसे जैसा सामने आया, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ने पर हत्या की साजिश का आरोप सामने आया।

डेढ़ महीने पहले ही बना ली थी हत्या की योजना

पुलिस जांच में सामने आया कि पिता-पुत्र को रास्ते में हादसे का रूप देकर मारने की योजना करीब डेढ़ महीने पहले ही बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार, इस साजिश में मुख्य आरोपी कुशाल खान के साथ उसके नौकर अलीम खान पठान, भांजे हुसैन खान पठान और रजिया बी को शामिल किया गया था। मामले में हुसैन खान और अलीम खान को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब रजिया बी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक, हुसैन खान ने रैकी करने वालों को देने के लिए 2.50 लाख रुपए भेजे थे, जो रजिया बी तक पहुंचे।

जांच में सामने आया कि रजिया बी 3 सितंबर को दलौदा से मोखमपुरा पहुंची थी। पुलिस का आरोप है कि उसने कुशाल खान के कहने पर शाहबाज और शोएब की रैकी की थी। इसी जानकारी और जांच में सामने आए अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने रजिया बी को गिरफ्तार किया है।

‘पुष्पेंद्र पहले इस बैंक में कर चुका काम’, जयपुर में 41.70 लाख की बैंक लूट का खुलासा: महिला कर्मचारी को बनाया निशाना

ये भी पढ़ें
jaipur bank loot case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

murder news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 04:09 pm

Published on:

25 Sept 2026 04:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / प्रतापगढ़: पिता-पुत्र हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, तीन महीने पहले की गई थी मर्डर की प्लानिंग

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: वन रेंजर की डंपर से कुचलकर हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, आरोपी डिटेन

pratapgarh
प्रतापगढ़

Rajasthan: ‘हादसा नहीं यह हत्या..,’ वन रेंजर की मौत पर डोटासरा का बड़ा बयान, बोले- ‘खूनी दुस्साहस’

Forest Ranger Pratap Singh
प्रतापगढ़

Pratapgarh : प्रतापगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस की ज्योति सोनी विजयी, बाकी 3 नगर पालिका में भाजपा का परचम लहराया

pratapgarh nagar parishad congress Jyoti Soni wins remaining 3 bjp victory
प्रतापगढ़

Pratapgarh Election Result: प्रतापगढ़ के 4 निकायों में बड़ा उलटफेर! 1 सीट पर फंसा पेंच, जानें कौन बनाएगा बोर्ड?

pratapgarh election result
प्रतापगढ़

राजस्थान निकाय चुनाव : अरनोद नगर पालिका ने रचा इतिहास, 91.98 प्रतिशत मतदान के साथ बना नंबर वन

Nikay Chunav
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.