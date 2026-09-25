प्रतापगढ़: पिता-पुत्र हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, तीन महीने पहले की गई थी मर्डर की प्लानिंग

पुलिस जांच में सामने आया कि पिता-पुत्र को रास्ते में हादसे का रूप देकर मारने की योजना करीब डेढ़ महीने पहले ही बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार, इस साजिश में मुख्य आरोपी कुशाल खान के साथ उसके नौकर अलीम खान पठान, भांजे हुसैन खान पठान और रजिया बी को शामिल किया गया था। मामले में हुसैन खान और अलीम खान को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब रजिया बी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक, हुसैन खान ने रैकी करने वालों को देने के लिए 2.50 लाख रुपए भेजे थे, जो रजिया बी तक पहुंचे।