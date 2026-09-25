‘पुष्पेंद्र पहले इस बैंक में कर चुका काम’, जयपुर में 41.70 लाख की बैंक लूट का खुलासा: महिला कर्मचारी को बनाया निशाना

जयपुर। महल रोड स्थित अक्षय पात्र चौराहे के पास बैंक ऑफ इंडिया से 14 सितंबर को हुई 41.70 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को दबोच लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद ये शातिर आरोपी जयपुर से करौली, खाटूश्यामजी और फिर गुजरात के अहमदाबाद तक लुकाछिपी का खेल खेलते रहे। अंततः करौली लौटते ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा।



डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से करौली के मासलपुर निवासी और वर्तमान में प्रताप नगर के नीलगिरी अपार्टमेंट में रहने वाले सुमित जंगम तथा पुष्पेन्द्र मीणा हैं। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद इन्हें गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है।



वारदात के बाद आरोपी एक दिन जयपुर के होटल में रुके और फिर करौली भाग गए। गिरफ्तारी के खौफ से वे मुख्य आरोपी मस्तराम मीणा से अलग होकर पहले खाटूश्यामजी पहुंचे, बाबा के दर्शन किए और अजमेर होते हुए अहमदाबाद निकल भागे। वहां से जब वे करौली लौटे, तो पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। मामले के खुलासे में डीएसटी ईस्ट के एसआइ बन्नालाल, राजेश व हेमंत की अहम भूमिका रही है।