25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

‘पुष्पेंद्र पहले इस बैंक में कर चुका काम’, जयपुर में 41.70 लाख की बैंक लूट का खुलासा: महिला कर्मचारी को बनाया निशाना

Jaipur Bank Robbery: जयपुर में 41.70 लाख रुपए की बैंक लूट के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पहले इसी बैंक में काम कर चुका था और उसे बैंक की अंदरूनी जानकारी थी।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Sep 25, 2026

jaipur bank loot case

जयपुर बैंक लूट मामले में दो आरोपी और गिरफ्तार

जयपुर। महल रोड स्थित अक्षय पात्र चौराहे के पास बैंक ऑफ इंडिया से 14 सितंबर को हुई 41.70 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को दबोच लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद ये शातिर आरोपी जयपुर से करौली, खाटूश्यामजी और फिर गुजरात के अहमदाबाद तक लुकाछिपी का खेल खेलते रहे। अंततः करौली लौटते ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा।

डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से करौली के मासलपुर निवासी और वर्तमान में प्रताप नगर के नीलगिरी अपार्टमेंट में रहने वाले सुमित जंगम तथा पुष्पेन्द्र मीणा हैं। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद इन्हें गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है।

वारदात के बाद आरोपी एक दिन जयपुर के होटल में रुके और फिर करौली भाग गए। गिरफ्तारी के खौफ से वे मुख्य आरोपी मस्तराम मीणा से अलग होकर पहले खाटूश्यामजी पहुंचे, बाबा के दर्शन किए और अजमेर होते हुए अहमदाबाद निकल भागे। वहां से जब वे करौली लौटे, तो पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। मामले के खुलासे में डीएसटी ईस्ट के एसआइ बन्नालाल, राजेश व हेमंत की अहम भूमिका रही है।

बैंक की अंदरूनी जानकारी से चुना निशाना

सांगानेर एसीपी दीपक खंडेलवाल ने खुलासा किया कि आरोपियों पर भारी कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने बैंक लूट की यह साजिश रची थी। आरोपी पुष्पेन्द्र पहले इसी बैंक में काम कर चुका था, जिसके कारण उसे अंदरूनी कामकाज की पूरी जानकारी थी। उसे पता था कि बैंक में महिला कर्मचारी ही नकदी का लेन-देन संभालती हैं, इसलिए उन्होंने इसे सबसे आसान और सुरक्षित निशाना समझा।

प्रेमिका के पास मिल चुके हैं 26.80 लाख रुपए

थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी मस्तराम मीणा की प्रेमिका अंशु कुमारी जाटव को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसकी निशानदेही पर उसके कमरे से 26.80 लाख रुपए की रकम बरामद की जा चुकी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में प्रयुक्त कार, बाइक और शेष बची हुई नकदी बरामद करने का प्रयास कर रही है। वहीं, इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य आरोपी मस्तराम मीणा की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

Jodhpur Crime: झाड़ियों में छुपाकर रखे थे हथियारों का जखीरा, पंजाब के खूंखार शूटरों को लेकर बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
jodhpur crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 09:25 am

Published on:

25 Sept 2026 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘पुष्पेंद्र पहले इस बैंक में कर चुका काम’, जयपुर में 41.70 लाख की बैंक लूट का खुलासा: महिला कर्मचारी को बनाया निशाना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Mayor Election 2026 Live Update: काउंटडाउन शुरू, कुछ ही देर में जयपुर को मिलेगा नया मेयर, जानें पल-पल की लेटेस्ट हलचल

jaipur mayor election bjp sunil kothari vs congress sunita mahawar
जयपुर

Nitin Nabin Jaipur Visit : निकाय के बाद अब ‘मिशन पंचायत’, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के जयपुर दौरे की इनसाइड स्टोरी 

bjp national president nitin naveen jaipur visit panchayat polls 2026
जयपुर

Investigation: 500 गैरकानूनी खदानें चालू, लेकिन 300 करोड़ का वाइल्डलाइफ फंड अटका; राजस्थान वन विभाग का बड़ा खुलासा

wildlife fund stuck in rajasthan
जयपुर

Ashok Gehlot : अशोक गहलोत का सीएम भजनलाल से सवाल, सिर्फ 20 सीटें जीती फिर भरतपुर में भाजपा का बोर्ड कैसे बना?

ashok gehlot question cm bhajanlal how did bjp board in bharatpur
जयपुर

Food Safety: पहले ही दिन खुल गई पोल, मरीजों को मिल रहा घटिया खाना, 1500 किलो खाद्य सामग्री नष्ट

Food Safety
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.