Nitin Nabin Jaipur Visit : निकाय के बाद अब ‘मिशन पंचायत’, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के जयपुर दौरे की इनसाइड स्टोरी 

जयपुर में आज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र पूरी तरह गर्माया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज शुक्रवार 25 सितंबर को एक दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर जयपुर में हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में है, जब राज्य में हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों के बाद अब आगामी पंचायती राज चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ-साथ वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों और चुनाव संचालन समिति के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। इस दौरे के जरिए पार्टी का पूरा फोकस ग्रामीण निकाय चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस पूरे दौरे में उनके साथ मौजूद हैं।