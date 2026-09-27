Bank Strike : 28-30 सितंबर तक राजस्थान सहित पूरे देश में हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी, जानें क्या हैं मांगें

Rajasthan : जयपुर. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 5 कार्यदिवसीय सप्ताह सहित विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। ग्रामीण, कॉ-ऑपरेटिव और निजी बैंकों के कर्मचारी-अधिकारी भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले 26 और 27 सितंबर को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बैंकिंग सेवाओं पर असर लगातार पांच दिन दिखाई दे सकता है। ग्राहकों को राहत देने के लिए एसबीआइ सहित कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निकासी पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। एसबीआइ, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक सहित कई सरकारी बैंक 28 से 30 सितंबर के दौरान आरबीआइ की तय मुफ्त सीमा से अधिक एटीएम लेनदेन पर भी ग्राहकों से शुल्क नहीं लेंगे।