Pushkar Road: रिंग रोड़ की राह में अहम कदम, अब अजमेर से पुष्कर का सफर होगा आसान

Pushkar Road Photo AI
Ajmer News: अजमेर। अजमेर से पुष्कर के बीच आवागमन को बेहतर बनाने की दिशा में रविवार को महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने खरेखड़ी रोड स्थित लक्की तिराहे पर वरुण सागर-खरेखड़ी-पुष्कर मार्ग और वरुण सागर-अजमेर मार्ग के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत की। इस परियोजना पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही काजीपुरा लक्की चौराहे की गली नंबर एक में बरमा टेंट हाउस से सोनू स्वामी और दिलीप सिंह के मकान तक 15 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। दोनों कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराए जाएंगे।
नई सड़क परियोजना का उद्देश्य पुष्कर जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित मार्ग वरुण सागर, लक्की चौराहा और खरेखड़ी होते हुए आगे पुष्कर से जुड़ेगा। चामुंडा चौराहे से वरुण सागर तथा खरेखड़ी से सावित्री मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण के कार्यों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इन सभी कार्यों के पूरा होने के बाद अजमेर से पुष्कर जाने वाले यात्रियों के पास घाटी के अलावा एक और मार्ग उपलब्ध होगा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के अनुसार इससे आसपास के क्षेत्रों की सड़क संपर्क व्यवस्था भी बेहतर होगी।
परियोजना से जुड़े अन्य विकास कार्य भी क्षेत्र में चल रहे हैं। देवनानी के अनुसार आसपास के वार्डों को मिलाकर करीब 81 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगतिरत हैं। वरुण सागर में गाद निकालने, सौंदर्यीकरण और विकास से जुड़े करीब 31 करोड़ रुपए के कार्य भी चल रहे हैं। इसके अलावा वरुण सागर से चामुंडा चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण, सड़क के दोनों ओर नालियों और विभाजक निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित है।
काजीपुरा में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से तेंदुआ सफारी परियोजना का काम भी प्रगतिरत बताया गया है। इसके साथ ही वरुण सागर क्षेत्र में जल संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। सड़क और अन्य परियोजनाओं के पूरा होने से स्थानीय आबादी के साथ पुष्कर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए संपर्क व्यवस्था में बदलाव आने की उम्मीद है।
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