Pushkar Road: रिंग रोड़ की राह में अहम कदम, अब अजमेर से पुष्कर का सफर होगा आसान

Ajmer News: अजमेर। अजमेर से पुष्कर के बीच आवागमन को बेहतर बनाने की दिशा में रविवार को महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने खरेखड़ी रोड स्थित लक्की तिराहे पर वरुण सागर-खरेखड़ी-पुष्कर मार्ग और वरुण सागर-अजमेर मार्ग के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत की। इस परियोजना पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही काजीपुरा लक्की चौराहे की गली नंबर एक में बरमा टेंट हाउस से सोनू स्वामी और दिलीप सिंह के मकान तक 15 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। दोनों कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराए जाएंगे।