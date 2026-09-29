Rajasthan News : ATM काट रहे बदमाशों को शटर बंद कर किया कैद, महिला प्रबंधक की दिलेरी से बचे 16 लाख- दो अरेस्ट

राजस्थान के नागौर जिले के मूंडवा कस्बे में स्थित यूको बैंक की शाखा में एक बड़ी और शातिर तरीके से रची गई एटीएम लूट की साजिश को बैंक के ई-सर्विलांस के साथ ही महिला बैंक प्रबंधक की सूझबूझ और दिलेरी और पुलिस की सतर्कता ने नाकाम कर दिया। बदमाश अपनी पूरी तैयारी के साथ बैंक के एटीएम बूथ में घुसे थे और उनके पास कटर मशीन व ड्रिल जैसी आधुनिक चीजें भी थीं। लेकिन बैंक के ई-सर्विलांस सिस्टम से मिले तुरंत अलर्ट और महिला शाखा प्रबंधक सारिका चौधरी की गजब की सूझबूझ के चलते बदमाशों के मंसूबों पर पानी फिर गया। गश्त कर रही पुलिस ने महज कुछ ही मिनटों के भीतर मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जिससे एटीएम में रखे लगभग 16 लाख रुपए सुरक्षित बच गए।