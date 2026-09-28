कार्य धीमी प्रगति पर: 100 की रफ्तार वाले फोरलेन का रेंग रहा प्रोजेक्ट

दिनेश कुमार स्वामी @ नागौर. बीकानेर से जोधपुर के बीच एनएच-62 फोरलेन में तब्दील होने पर 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से वाहनों को दौड़ने वाली सड़क मिलने में अभी लम्बा इंतजार करना पड़ेगा। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जोधपुर से नागौर के हिस्से के लिए डेढ़ साल पहले स्वीकृति जारी की लेकिन, वर्क ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ है। करीब तीन महीने पहले मंत्रालय ने नागौर से बीकानेर तक के हिस्से की भी वित्तीय स्वीकृति जारी कर रखी है। कुल 212 किलोमीटर फोरलेन पर 2752 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च होंगे।