Rajasthan Politics : जिसके ‘टारगेट’ पर थे कांग्रेस के Ex MLA संयम लोढ़ा, वो हरियाणा से अरेस्ट- अब होगा साजिश का पर्दाफ़ाश!

राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक बड़ी और सनसनीखेज खबर पर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रदेश के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को निशाना बनाने की कथित बड़ी साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच में विदेश में बैठकर आपराधिक नेटवर्क चलाने वाले कुख्यात गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का नाम सामने आया है। पुलिस और एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की संयुक्त कार्रवाई में हरियाणा के सोनीपत से मुख्य आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, और पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस पूरी साजिश के पीछे मुख्य मकसद रंगदारी वसूलना था या कोई पुरानी राजनीतिक रंजिश।