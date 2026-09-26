लॉरेंस गैंग के शूटरों की गिरफ्तारी मामला… सिरोही में रेकी, पाली में हथियार और जोधपुर में गिरफ्तारी

जांच में यह भी सामने आया कि दोनों शूटर्स के सिरोही आने पर हरियाणा के एक संदिग्ध ने इनको मदद पहुंचाई थी। उसने सिरोही के एक मोटरसाइकिल के शोरूम से बाइक खरीदकर शूटरों को उपलब्ध कराई थी। वह संदिग्ध शोरूम के सीसीटीवी में भी दिखाई दिया हैं। एजीटीएफ ने मामले में हरियाणा से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस की जांच में 7-8 अन्य संदिग्ध भी रडार पर बताए जा रहे हैं। पूछताछ में मारवाड़ के एक बड़े व्यापारी की रेकी किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है कि गैंग की ओर से दोनों लक्ष्यों को लेकर क्या योजना बनाई गई थी।