Rajasthan Crime News: आखिर लॉरेंस गैंग के निशाने पर क्यों हैं राजस्थान कांग्रेस के Ex-MLA संयम लोढ़ा, जानिए शार्प शूटर्स के बड़े खुलासे!

राजस्थान में संगठित अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के हाथ एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला लगा है। सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र से सामने आई इस जानकारी के मुताबिक, कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। जोधपुर में हाल ही में गिरफ्तार किए गए गैंग के दो कुख्यात शार्प शूटरों से जब पुलिस ने गहन पूछताछ की, तो पता चला कि वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने पूर्व विधायक के फार्म हाउस की गहन रेकी की थी। शूटरों ने फार्म हाउस के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था और पूर्व विधायक की दिनचर्या की पूरी जानकारी जुटा ली थी।