माउंट आबू में अनोखा संयोग: 44 साल बाद उसी पद पर तैनात हुआ पोता, जहां दादा रहे थे DSP; चर्चा में पुलिस अफसर की ये कहानी

राठौड़ परिवार के लिए यह संयोग इसलिए भी खास है क्योंकि जिस माउंट आबू में रघुनाथ सिंह राठौड़ ने 1981-82 में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं, वहीं अब उनके पोते जितेंद्र सिंह राठौड़ उसी पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक ही स्थान पर, एक ही पद पर दो पीढ़ियों का सेवा करना अपने आप में खास संयोग है। चार दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद दादा और पोते की पुलिस सेवा की कड़ी माउंट आबू में फिर जुड़ गई है।