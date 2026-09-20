Success Story: कौन हैं बेनजीर नदीम खान? चूरू पुलिस की पहली महिला चालक, बनीं महिलाओं के लिए मिसाल

शादी के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और लगातार आगे बढ़ती रहीं। आज वह 112 पुलिस वाहन की चालक हैं। बेनजीर की कहानी सिर्फ एक सरकारी नौकरी हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बदलती सामाजिक सोच की तस्वीर भी है। जिस दौर में कई परिवारों में महिलाओं के वाहन चलाने को लेकर भी झिझक देखने को मिलती है, उसी दौर में बेनजीर ने पुलिस की वर्दी पहनकर वाहन की स्टेयरिंग संभाली और यह संदेश दिया कि महिलाओं की क्षमता को किसी सामाजिक सोच या परंपरा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता।