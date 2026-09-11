Churu: पिता ने बेटी के लिए बेचा 22 लाख का मकान, खेत खरीदकर बनाया मैदान; ऐसे पहुंचीं Team India तक प्रिया पूनिया

चूरू. राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ उपखंड का छोटा-सा गांव जणाऊ खारी। करीब 248 घरों की आबादी वाले इस गांव की बेटी प्रिया पूनिया ने मेहनत, लगन और परिवार के त्याग के दम पर क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। गांव की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर भारतीय महिला क्रिकेट टीम तक पहुंचा। उनकी सफलता की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि बेटी के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए पिता सुरेंद्र पूनिया ने 22 लाख रुपए का मकान बेचकर चौमूं के पास खेत खरीदा और उस जमीन पर प्रिया के अभ्यास के लिए क्रिकेट मैदान तैयार कर दिया।