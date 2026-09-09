राजस्थान निकाय चुनाव: चूरू में वोट डालने के 10 मिनट बाद 85 साल के व्यक्ति की मौत, घर लौटते समय बिगड़ी तबीयत

चूरू में निकाय चुनाव के लिए बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। शहर के 60 वार्डों में कुल 96,790 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर शहर की सरकार चुनेंगे। चुनाव के लिए कुल 106 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 60 वार्डों से कुल 201 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। दिन चढ़ने के साथ मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ती गई। शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रों के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।