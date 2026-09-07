चूरू में पुलिस पर ग्रामीणों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का आरोप, कृष्णा पूनिया बोलीं- करो लाठीचार्ज, मैं सीना ठोककर खड़ी हूं

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा, सादुलपुर के गांव कानावासी की लापता बेटी को बरामद करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से परिवारजन और ग्रामीण हमीरवास थाने के बाहर धरना दे रहे थे। आज न्याय की मांग कर रहे निर्दोष लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो अत्यंत निंदनीय है। मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी, आखिर अपनी लापता बेटी के लिए न्याय मांगना कब से अपराध हो गया? पीड़ित परिवार को न्याय के बजाय लाठियां क्यों? क्या ये BJP का नया सुशासन है? लोकतंत्र में आवाज को लाठियों से दबाने की ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार लापता बच्ची को बरामद कर दोषियों पर कार्रवाई करें।