Rajasthan: SOG की बड़ी कार्रवाई, सरकारी नौकरी के लिए ‘बबिता’ को 7 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट दिलाने वाला दलाल गिरफ्तार

SOG Arrested Broker Omprakash Kaswan: तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-1) भर्ती-2022 में खेल कोटे से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने वाले दलाल ओमप्रकाश कस्वां को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चूरू जिले के सुजानगढ़ का रहने वाला है। एसओजी ने यह कार्रवाई पूर्व में गिरफ्तार महिला अभ्यर्थी बबिता जाखड़ से पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर की है।