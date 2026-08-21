Viral Alien Star: 18 करोड़ यूजर्स ने देखी चूरू के 14 साल के लड़के की वीडियो, जिस शक्ल का उड़ाते थे मजाक वही बना स्टार

Social Media Motiram Viral Reel: प्रतिभा के लिए बड़े शहर और संसाधन जरूरी नहीं। चूरू जिले के सुजानगढ़ के छोटे से गांव चारियां के 14 साल के मोती ने अपनी अलग पहचान से यह साबित कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर डाली गई उसकी एक रील सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई कि इसे अब तक करीब 18 करोड़ बार देखा जा चुका है। मोती अब सोशल मीडिया पर ‘एलियन स्टार’ के नाम से पहचाना जाता है। कम उम्र में मिली इस पहचान ने मोती के परिवार और गांव के लोगों को भी खुश कर दिया है। उसके वीडियो को अलग-अलग जगहों से लोग देख रहे हैं और उसके अंदाज की चर्चा कर रहे हैं।