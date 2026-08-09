चूरू जिले में पकड़ी गई एक करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब, हरियाणा के 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि जिले में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। एएसपी सुनील कुमार और डीएसपी गजेन्द्र सिंह के सुपरविजन में तथा कोतवाली थानाधिकारी गौरव खिड़िया के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम गढ़ चौराहा, लाल घंटाघर होते हुए आपणो पेट्रोल पंप के पास पहुंची। यहां मुखबिर से सूचना मिली कि राजगढ़ की तरफ से एक बंद बॉडी कंटेनर चूरू की ओर आ रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरी हुई है।