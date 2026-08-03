हनुमान बेनीवाल भरी सभा में क्यों भड़के? गुस्से में मंच पर माइक फेंका, कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंच से चूरू की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि इस जिले की राजनीति की वजह से मेरी राजस्थान में जगह-जगह दुश्मनी हो गई। जब चूरू के लोगों को मारा गया, तो मैं उनके साथ आया। चूरू के नेता तो कोई बीजेपी में चला गया तो कोई कांग्रेस में शामिल हो गया। तभी शोर मचाने वालों पर भड़क गए और कहा कि लोग तुम्हें सड़कों पर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर भी तुम समझदार नहीं बन रहे हो। ये स्कूल के बच्चों को क्यों पकड़कर लाए? यहां क्यों बिठाया है? फिर बोले की अब भाषण नहीं दूंगा। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने मंच पर माइक फेंक दिया और कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए।