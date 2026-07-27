Churu: पति ने भाइयों के साथ मिलकर काटी पत्नी की जीभ, मामला दर्ज कराने पहुंचे परिजन बोले-दोनों के 3 मासूम बच्चे हैं

साहवा थानाधिकारी जगदीश गोदारा ने बताया कि घटना लगभग 20 दिन पहले की होना सामने आया है। इस संबंध में जोधपुर के मंडोर थाने में जीरो नंबर एफआईआर दर्ज की गई थी जिसे जांच के लिए साहवा थाना भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल महिला बयान देने की स्थिति में नहीं है। चिकित्सकीय परीक्षण और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जीभ काटने के आरोपों की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता घुमंतू नाथ समाज से संबंधित है। घटना के बाद वह सीधे अपने पीहर चली गई थी। ऐसे मामलों में तत्काल पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।