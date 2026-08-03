राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, सालासर से पुष्कर जा रहे श्रद्धालुओं की टेम्पो ट्रेवलर की ट्रेलर से भिड़ंत, 3 महिलाओं की मौत

राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बोबासर पुलिया पर एक दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा सामने आया है। सालासर बालाजी के दर्शन कर धार्मिक नगरी पुष्कर की ओर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर की तेज रफ्तार ट्रेलर से आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में टेम्पो ट्रैवलर में सवार एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 13 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी लोग पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के निवासी बताए जा रहे हैं।