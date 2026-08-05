चूरू: 45 साल का रिश्ता एक झटके में टूटा, शौहर ने भेजा तलाक का नोटिस; बीवी ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया

45 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म (फोटो-एआई)
सुजानगढ़ (चूरू): चूरू के सुजानगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां करीब 45 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता कानूनी विवाद और पुलिस केस तक पहुंच गया। चार दशक से भी अधिक समय तक चले इस रिश्ते में उस वक्त दरार आ गई, जब शौहर ने अपनी बीवी को तलाकनामा भिजवा दिया। इसके बाद पीड़ित बीवी ने थाने पहुंचकर शौहर, चार ननदों और दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवाह अधिकारों के संरक्षण अधिनियम-2019 और अन्य कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ताहिरा खीची ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनका निकाह 2 अप्रैल 1981 को सुजानगढ़ निवासी मोहम्मद सलीम खीची के साथ हुआ था। शादी के बाद दोनों के एक बेटा और दो बेटियां हुईं। सालों तक परिवार ठीक-ठाक चलता रहा। पीड़िता का आरोप है, निकाह के समय उनके पीहर पक्ष यानी मायके वालों की तरफ से दिए गए सोने और चांदी के तमाम आभूषण उनके पति ने अपने पास ही रख लिए थे।
ताहिरा खीची ने रिपोर्ट में यह भी बताया किया कि शुरुआती सालों के बाद जब उनके देवर और देवरानी परिवार से अलग होकर रहने लगे, उसके बाद से ससुराल पक्ष के रवैये में अचानक बदलाव आने लगा। पीड़िता के मुताबिक, ससुराल वाले उन्हें लगातार परेशान करने लगे।
पीड़िता का आरोप है कि उन्हें पारिवारिक संपत्ति और हक से अलग करने की नीयत से यह पूरी साजिश रची गई। इसी नीयत के तहत 24 जुलाई को दो गवाहों के दस्तखत वाला एक तलाकनामा तैयार करवाकर उनके पास भिजवा दिया गया। 45 साल पुराने रिश्ते में इस तरह अचानक तलाकनामा मिलने से दुखी होकर पीड़िता थाने पहुंची।
ताहिरा खीची की शिकायत और रिपोर्ट के आधार पर सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने पति मोहम्मद सलीम खीची, ननद करिश्मा, जासमीन, सीमरन और यासमीन के साथ-साथ दो अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। सुजानगढ़ थानाधिकारी मुकेश कुमार इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है, दर्ज रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
चूरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग