चूरू: 45 साल का रिश्ता एक झटके में टूटा, शौहर ने भेजा तलाक का नोटिस; बीवी ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया

सुजानगढ़ (चूरू): चूरू के सुजानगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां करीब 45 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता कानूनी विवाद और पुलिस केस तक पहुंच गया। चार दशक से भी अधिक समय तक चले इस रिश्ते में उस वक्त दरार आ गई, जब शौहर ने अपनी बीवी को तलाकनामा भिजवा दिया। इसके बाद पीड़ित बीवी ने थाने पहुंचकर शौहर, चार ननदों और दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवाह अधिकारों के संरक्षण अधिनियम-2019 और अन्य कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।