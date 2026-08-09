कोटा: उधार के 2.29 लाख रुपए मांगे तो रची हत्या की साजिश, 50 हजार की दी सुपारी; पति-पत्नी समेत 3 गिरफ्तार

सीआई ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर तीनों को डिटेन कर पूछताछ की। अनुसंधान में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में आशीष सिंह उर्फ आशु (35), उसकी पत्नी शैवाली सिंह (31) और आशीष उर्फ चव्वनी (35) शामिल हैं। आशीष सिंह डडवाड़ा स्थित लालबाई माता मंदिर के पास का रहने वाला है, जबकि आशीष उर्फ चव्वनी न्यू रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी का निवासी है। पुलिस के अनुसार चव्वनी थाना रेलवे कॉलोनी और भीमगंजमंडी क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर और आपराधिक प्रवृत्ति का है। पुलिस अब ऑडियो क्लिप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने और किन लोगों से संपर्क किया था।