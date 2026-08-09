कल्लाजी के लिए पैदल यात्री रवाना

पनवाड़. कस्बे सहित क्षेत्र में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना को लेकर शनिवार को गाडिया लुहार समाज के एक दर्जन से अधिक लोग पैदल यात्रा पर कल्लाजी महाराज के लिए रवाना हुए। यात्रा शुरू होने से पूर्व समाज के लोगों और ग्रामीणों ने पैदल यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान पैदल यात्रि कल्लाजी पहुंचकर क्षेत्र में अच्छी बारिश, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। पैदल यात्रा में शामिल सूरजमल लुहार, कालुलाल, मोहनलाल, कलाबाई, पूजा बाईं, रानीबाई, सायरा, विनोद, रामप्रसाद, विष्णु, हजारीलाल, सुनिता, सुगना बाईं, दाखा बाईं, टींकू लुहार आदि श्रद्धालु कल्लाजी महाराज पहुंचेंगे।