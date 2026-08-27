श्रीनगर जेल में हुई दोस्ती, फिर प्लान बनाकर फरार हुए आरोपी, खेत में गुजारी रात, सुबह राजस्थान पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर सेंट्रल जेल से फरार हुए दो पॉक्सो आरोपियों को चूरू जिले के सादुलपुर पुलिस ने 26 अगस्त की सुबह हिसार फाटक बाईपास के पास दबोच लिया। दोनों आरोपी जेल से निकलने के बाद जम्मू, अम्बाला और हिसार होते हुए चूरू जिले के सादुलपुर पहुंचे थे। स्थानीय पुलिस की सतर्कता और सूचना तंत्र से दोनों की फरारी का सफर यहीं थम गया। लिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और उनके सफर से जुड़े रास्तों की जानकारी जुटाई। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी आरोपियों के पकड़े जाने की सूचना दी।