पाली: कूलर में पानी भरते समय छिपकली देखकर घबराई महिला, तबीयत बिगड़ने के बाद मौत, 2 साल पहले हुई थी शादी

पाली: सदर थाना क्षेत्र के जोधपुर रोड स्थित रेलवे घुमटी के निकट रविवार सुबह एक 19 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उसे उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को घटना की सूचना दे दी है। पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की गई।