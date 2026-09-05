Rajasthan Road Accident: रामदेवरा जा रहे जातरुओं से भरी पिकअप पलटी, 15 घायलों में से 9 लोगों की हालत गंभीर, जोधपुर रेफर

पुलिस के मुताबिक हादसे के घायल 15 लोगों को एंबुलेंस की मदद से रोहट के सरकारी अस्पताल भेजा गया है। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद रामचंद्र (45), गोरधन पुत्र ननूराम (51), बाबूलाल पुत्र गगूलाल (40), राकेश पुत्र अनौखीलाल (30), मगूलाल (45), विक्रम पुत्र जगननाथ (35), अंकित पुत्र गोकुलराम (20), मोहनलाल पुत्र रामनारायण (61) और घीसीदेवी (65) को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। वहीं, घायल अमरसिंह (55) पुत्र भागीरथ, हेमंत (23) पुत्र जगदीश, संदेश (21) पुत्र राकेश, सोहनसिंह (55) पुत्र रामचंद्र, जगदीश (50) पुत्र अनौखीलाल, शारदा (50) पत्नी प्रहलाद सिंह का रोहट के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है।