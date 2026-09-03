Pali News: बाइक पर बैठे-बैठे आया हार्ट अटैक, बाबा रामदेवरा के दर्शन करने जा रहे जातरू की मौत

चलती बाइक पर ही उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। साथियों ने जब उनकी बिगड़ती हालत देखी तो तुरंत गाड़ियां रोककर उन्हें संभाला और बिना वक्त गंवाए पाली के बांगड़ अस्पताल ले गए। लेकिन अफसोस, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जो हाथ बाबा के दरबार में प्रार्थना के लिए उठने वाले थे, वे सफर के बीच ही हमेशा के लिए शांत हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।