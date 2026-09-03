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Pali News: बाइक पर बैठे-बैठे आया हार्ट अटैक, बाबा रामदेवरा के दर्शन करने जा रहे जातरू की मौत

बाबा रामदेवरा के दर्शन के लिए मध्यप्रदेश से राजस्थान आए एक जातरू की बाइक पर बैठे-बैठे अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पणिहारी चौराहे के पास हाईवे पर यह घटना हुई। साथियों ने उन्हें तत्काल संभाला और बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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पाली

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Arvind Rao

Sep 03, 2026

pali news heart attack

मृतक राधेश्याम (पत्रिका फोटो)

पाली: दिल में बाबा रामदेवरा के दर्शन की गहरी आस्था और होठों पर जयकारे…मध्यप्रदेश से निकला युवाओं और श्रद्धालुओं का जत्था इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था कि जल्द ही वे बाबा के दरबार में माथा टेकेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजस्थान के पाली जिले में हाईवे से गुजरते वक्त एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने साथ चल रहे साथियों को गहरे सदमे में डाल दिया।

बता दें कि मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के दुपाड़ा गांव के रहने वाले 53 वर्षीय किसान राधेश्याम, अपने गांव के करीब 30 युवाओं के जत्थे के साथ 30 अगस्त को बाइक से बाबा रामदेवरा के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। बुधवार सुबह जब यह जत्था पाली जिले के पणियारी चौराहे के पास हाईवे से गुजर रहा था, तभी बाइक पर पीछे बैठे राधेश्याम की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी।

बाइक पर ही आया साइलेंट हार्ट अटैक

चलती बाइक पर ही उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। साथियों ने जब उनकी बिगड़ती हालत देखी तो तुरंत गाड़ियां रोककर उन्हें संभाला और बिना वक्त गंवाए पाली के बांगड़ अस्पताल ले गए। लेकिन अफसोस, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जो हाथ बाबा के दरबार में प्रार्थना के लिए उठने वाले थे, वे सफर के बीच ही हमेशा के लिए शांत हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।

साइलेंट अटैक और बदलती जीवनशैली का खतरा

रास्ते में हंसते-बोलते साथी का यूं अचानक चले जाना दिल को झकझोर देने वाला है। इन दिनों सफर, जिम या रोजाना के कामकाज के दौरान अचानक हार्ट अटैक आने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। समय रहते लक्षणों को पहचानना और सतर्कता बरतना ही जीवन की रक्षा कर सकता है।

हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण

  • सीने के बीचों-बीच दबाव, भारीपन या तेज दर्द महसूस होना, जो कभी-कभी रुक-रुक कर भी हो सकता है।
  • दर्द का असर कंधों, गर्दन, जबड़े, पीठ या दोनों हाथों (विशेषकर बाएं हाथ) तक पहुंचना।
  • बिना किसी भारी काम के भी सांस लेने में तकलीफ या घबराहट महसूस होना।
  • बिना गर्मी या शारीरिक श्रम के शरीर से ठंडा पसीना छूटना।
  • अचानक सिर घूमना, कमजोरी महसूस होना या मिचली आना।

दिल को स्वस्थ रखने और बचाव के उपाय

  • 40 की उम्र के बाद समय-समय पर बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर कराएं।
  • लंबी यात्रा या शारीरिक थकान वाले सफर के दौरान बीच-बीच में आराम जरूर करें।
  • तले-भुने और अत्यधिक नमकीन खाने से बचें, आहार में ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें।
  • तंबाकू-सिगरेट के सेवन से बचें और मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग या प्राणायाम करें।
  • किसी को भी सीने में दर्द या असामान्य घबराहट महसूस हो तो मरीज को तुरंत आराम की स्थिति में बैठाएं और बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं।

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Updated on:

03 Sept 2026 12:32 pm

Published on:

03 Sept 2026 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News: बाइक पर बैठे-बैठे आया हार्ट अटैक, बाबा रामदेवरा के दर्शन करने जा रहे जातरू की मौत

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