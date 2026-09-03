Pali News: बाइक पर बैठे-बैठे आया हार्ट अटैक, बाबा रामदेवरा के दर्शन करने जा रहे जातरू की मौत

मृतक राधेश्याम (पत्रिका फोटो)
पाली: दिल में बाबा रामदेवरा के दर्शन की गहरी आस्था और होठों पर जयकारे…मध्यप्रदेश से निकला युवाओं और श्रद्धालुओं का जत्था इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था कि जल्द ही वे बाबा के दरबार में माथा टेकेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजस्थान के पाली जिले में हाईवे से गुजरते वक्त एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने साथ चल रहे साथियों को गहरे सदमे में डाल दिया।
बता दें कि मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के दुपाड़ा गांव के रहने वाले 53 वर्षीय किसान राधेश्याम, अपने गांव के करीब 30 युवाओं के जत्थे के साथ 30 अगस्त को बाइक से बाबा रामदेवरा के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। बुधवार सुबह जब यह जत्था पाली जिले के पणियारी चौराहे के पास हाईवे से गुजर रहा था, तभी बाइक पर पीछे बैठे राधेश्याम की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी।
चलती बाइक पर ही उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। साथियों ने जब उनकी बिगड़ती हालत देखी तो तुरंत गाड़ियां रोककर उन्हें संभाला और बिना वक्त गंवाए पाली के बांगड़ अस्पताल ले गए। लेकिन अफसोस, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जो हाथ बाबा के दरबार में प्रार्थना के लिए उठने वाले थे, वे सफर के बीच ही हमेशा के लिए शांत हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।
रास्ते में हंसते-बोलते साथी का यूं अचानक चले जाना दिल को झकझोर देने वाला है। इन दिनों सफर, जिम या रोजाना के कामकाज के दौरान अचानक हार्ट अटैक आने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। समय रहते लक्षणों को पहचानना और सतर्कता बरतना ही जीवन की रक्षा कर सकता है।
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