Pali Crime: कमरे में सोती रहीं सास-बहू, पीछे का दरवाजा तोड़ चोर लाखों के गहने और नकदी ले उड़े

रोहट (पाली): पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के चोटिला गांव में चोरों ने दो मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने-चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ली। चोर मकानों के पीछे खेत की तरफ से पहुंचे और खिड़कियां तोड़कर घरों में दाखिल हुए। वारदात के दौरान परिवार के सदस्य घर में ही सो रहे थे। चोरी करने के बाद चोरों ने कमरों के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और मौके से फरार हो गए। दोनों वारदातों में चोरी हुए गहनों की बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है।