साधु के चोले में छिपा शख्स निकला शराब तस्कर, हरियाणा से जुड़े तार; चूरू पुलिस का खुलासा

Churu Fake Sadhu Arrested: सादुलपुर (चूरू): धार्मिक स्थलों और साधु के भेष का सहारा लेकर अपराध को अंजाम देने वाले गिरोहों पर लगाम कसते हुए सिधमुख पुलिस ने एक सनसनीखेज शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो मंदिर में साधु का भेष धारण कर पुजारी बनकर रह रहा था और अवैध शराब की तस्करी का काला कारोबार चला रहा था।