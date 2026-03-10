Rajasthan News : राजस्थान में एक लाख लीटर से भी ज़्यादा की शराब क्यों की नष्ट? वजह है बड़ी 

राजस्थान आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी जंग छेड़ दी है। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के सख्त निर्देशों के बाद फरवरी माह में चलाए गए विशेष निरोधात्मक अभियान के नतीजे बेहद चौंकाने वाले और ऐतिहासिक रहे हैं। विभाग ने केवल एक महीने के भीतर प्रदेश भर में 1 लाख 74 हजार 137 लीटर कच्ची शराब (वॉश) को मौके पर ही नष्ट कर माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीमों ने सैकड़ों ठिकानों पर दबिश देकर शराब तस्करी में शामिल बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है।