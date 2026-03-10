Rajasthan : पीएम मोदी, इस देश का सिर शर्म से झुक गया है…, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्यों कहीं ऐसी बात जानिए

Rajasthan : यूएस-ईरान युद्ध का असर अब आमजन पर सीधे-सीधे तौर पर पड़ना शुरू हो गया है। पिछले दिनों घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के बाद अब सप्लाई को सुचारू रखने के लिए गैस कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की बुकिंग पर रोक लगाने निर्देश दिए है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जताते हुए डबल इंजन की भाजपा सरकार पर हमला किया। राजस्थान से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी को हाथोंहाथ लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस देश का सिर शर्म से झुक गया है।