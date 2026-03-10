Rajasthan Government School : राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा फरमान, असमंजस में हैं सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधान

1- स्थल, जल बहाव के निकास बिंदु, खुली नालियों तथा भवन की समग्र स्थिति की गहन जांच करनी है। आगामी 3 दिन के भीतर संबंधित विद्यालय भवन परिसर की सुरक्षा ऑडिट करनी है। इसमें चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार, रसोईघर, मध्यान्ह भोजन निर्माण स्थल, जल बहाव के निकास बिंदु, खुली नालियों तथा भवन की समग्र स्थितियों की गहन जांच करनी है।

2- प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अवकाश एवं मध्यावकाश के दौरान एक शिक्षक की अनिवार्य ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए है।

3- विद्यालय परिसर के आस-पास आवारा पशुओं की समस्या होने पर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।