Banswara : बांसवाड़ा में करंट लगने से युवक की मौत, खेत में मोटर चालू करते समय हुआ हादसा

Banswara : बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सुरपुरा घोड़ी निवासी 35 वर्षीय नंदकुमार पुत्र हलिया खेत में पानी देने के लिए मोटर चालू करने गया था। इसी दौरान उसे अचानक करंट का झटका लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही बेहोश हो गया।