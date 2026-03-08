Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में मांगा 5 फीसदी आरक्षण, TSP एरिया के लबाना समाज दी सरकार को चेतावनी

मुख्य वक्ता कोषाध्यक्ष रमेश लबाना ने कहा कि लबाना समाज को एमबीसी श्रेणी में अभी तक 5 फीसदी आरक्षण नहीं मिला और यह समाज के विकास और आर्थिक मजबूती में बाधा बन रहा है। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज की एकता मजबूत करने पर भी जोर दिया।