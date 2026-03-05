5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

MNREGA Update : राजस्थान में लागू हुआ नया नियम, इसके बिना नहीं मिलेगी मजदूरी

MNREGA Update : मनरेगा योजना के तहत अब राजस्थान सहित देशभर में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी पूर्ण किए बिना किसी भी पंजीकृत सक्रिय श्रमिक का मस्टररोल जनरेट नहीं होगा। यानि घोस्ट वर्कर्स (भूतिया मजदूर) को अब भुगतान नहीं होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 05, 2026

MNREGA Update Ghost workers will no longer be paid Rajasthan new rules implemented

फोटो - AI

MNREGA Update : मनरेगा योजना के तहत अब राजस्थान सहित देशभर में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी पूर्ण किए बिना किसी भी पंजीकृत सक्रिय श्रमिक का मस्टररोल जनरेट नहीं होगा। यानि घोस्ट वर्कर्स (भूतिया मजदूर) को अब भुगतान नहीं होगा।

इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग की शासन सचिव एवं आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने प्रदेश के सभी जिलों के कलक्टर एवं मनरेगा समन्वयकों को आदेश जारी किए हैं।

मस्टररोल जारी होंगे जिनकी ई-केवाईसी होगी पूर्ण

निर्देशों के अनुसार 27 फरवरी तक राजस्थान में 78.69 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड सत्यापन व ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष श्रमिकों का सत्यापन शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए हैं। 2 मार्च से केवल उन्हीं श्रमिकों के नाम से मस्टररोल जारी होंगे जिनकी ई-केवाईसी पूर्ण है।

फेस ऑथेंटिकेशन फीचर सभी जिलों में लागू

पुष्पा सत्यानी ने बताया कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर सभी राज्यों और जिलों में लागू कर दिया गया है। इसे लेकर जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर सघन मॉनिटरिंग अभियान चलाने तथा शेष श्रमिकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में राज्य मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Public Holiday : राजस्थान के इस जिले में आज रहेगा अवकाश, जानें क्या है वजह?
अलवर
Rajasthan Khairthal-Tijara district public holiday today know why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 11:38 am

Published on:

05 Mar 2026 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / MNREGA Update : राजस्थान में लागू हुआ नया नियम, इसके बिना नहीं मिलेगी मजदूरी

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Murder: रुमाल से गला घोंटा और सीढ़ी पर बांधकर नाले में फेंका शव, पत्नी-बेटे और रिश्तेदारों ने मिलकर पति को मार डाला

Banswara Murder Wife Son and Relatives Kill Man Over Alcohol Abuse Body Dumped Near Sundanpur Bridge
बांसवाड़ा

Banswara: सिर के ऊपर से गुजर रही मिसाइलें… खाड़ी देशों में बढ़े तनाव से बना डर का माहौल, प्रवासी बोहरा परिवारों में चिंता

खाड़ी देशों में तनाव से वागड़ के प्रवासी बोहरा परिवार चिंतित, पत्रिका फोटो
बांसवाड़ा

Rajasthan: बोर्ड एग्जाम देने जा रही 12वीं की छात्रा को आया हार्ट अटैक, सहेलियों के सामने सड़क पर गिरी और मौत हो गई

Banswara Girl Death
बांसवाड़ा

Banswara News : ‘बसंती’ को बुलाने की जिद में ‘वीरू’ टावर पर चढ़ा, बड़ा मजेदार हुआ अंत

Banswara Ganoda Metwala village Veeru climbs tower to call Basanti ending is quite funny
बांसवाड़ा

Rajasthan Ration Dealers : 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे राशन डीलर्स, संघ ने खाद्य विभाग को चेताया, जानें पूरा मामला

Banswara Ration dealers to go on strike from 1 April union warns Rajasthan Food Department know full story
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.