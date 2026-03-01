Banswara: सिर के ऊपर से गुजर रही मिसाइलें… खाड़ी देशों में बढ़े तनाव से बना डर का माहौल, प्रवासी बोहरा परिवारों में चिंता

कई परिवार दिन में कई बार कॉल कर अपने परिजनों की कुशलक्षेम जान रहे हैं। खाड़ी देशों में कार्यरत डूंगरपुर के कन्हैयालाल टेलर, लोकेश दर्जी और राजेश पंचाल ने दूरभाष पर बताया कि वे सभी सुरक्षित हैं। उनके अनुसार वहां जनजीवन सामान्य है तथा प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। उन्होंने अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इधर, जानकारों का कहना है कि भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति तनावपूर्ण हो, लेकिन खाड़ी देशों में आम नागरिकों की दिनचर्या फिलहाल प्रभावित नहीं हुई है। इसके बावजूद वागड़ के हजारों परिवार अपने परिजनों की सुरक्षा को लेकर सजग और चिंतित हैं।