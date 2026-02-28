Banswara News : ‘बसंती’ को बुलाने की जिद में ‘वीरू’ टावर पर चढ़ा, बड़ा मजेदार हुआ अंत

Banswara News : बांसवाड़ा के गनोड़ा में एकतरफा प्यार में पड़े मेतवाला गांव के युवक ने शुक्रवार को 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर करीब तीन घंटे तक हाईवॉल्ट्रेज ड्रामा किया। वह टावर से नीचे उतरने से इनकार करता रहा। लड़की से बात कराने के आश्वासन पर युवक ज्योंही नीचे उतरा, उसे पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।