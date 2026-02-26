Rajasthan Panchayat Election: सरकारी भर्ती की तर्ज पर मिले सरपंच चुनाव में आरक्षण, TSP एरिया के SC वर्ग ने भजनलाल सरकार से की मांग

Reservation Demand In Sarpanch Election:बांसवाड़ा जिले के अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) में वर्ष 2026 के पंचायतीराज चुनावों को लेकर अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं। ग्रामीणों का कहना है कि टीएसपी क्षेत्र में पहले से ही सरकारी भर्तियों और पदोन्नति में एससी वर्ग को 5% आरक्षण का प्रावधान लागू है, ऐसे में पंचायत चुनावों में भी यही व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।