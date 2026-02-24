Ramadan 2026: रमजान है रहमत, बरकत और इबादतों का महीना

रमजान में जकात व फितरा भी गरीबों को दिया जाता है। अपनी सम्पत्ति का टैक्स सालभर में एक बार अदा करना होता है, वह भी गरीब, मोहताजों को दिया जाता है, जिससे ये लोग भी ईद की खुशियां मना सके। रोजा अमूमन 14 या 16 घंटे का होता है और यह खाना-पानी से ही नहीं, बल्कि दीगर बुराइयों से भी बचाता है। रोजे से भाईचारा और सहनशीलता बढ़ती है। रमजान में इबादतों का सिलसिला आम दिनों से ज्यादा हो जाता है।