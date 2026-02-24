24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Ramadan 2026: रमजान है रहमत, बरकत और इबादतों का महीना

रमजान के पवित्र महीने को लेकर मस्जिदों और घरों में खास रौनक दिखाई देती है। रोजा, तरावीह, जकात और इबादतों के जरिए भाईचारा व सहनशीलता का संदेश दिया जाता है। रोजेदार भूख-प्यास सहकर दुआएं मांगते हैं और लैलतुल क़द्र की रात विशेष इबादत के साथ मनाई जाती है।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Gajanand Prajapat

image

डॉ. सईद रोशन

Feb 24, 2026

Ramadan 2026

Ramadan 2026

बांसवाड़ा। इस्लामी (हिज्री) कलेण्डर का नवमां महीना रमजान कहलाता है। रमजान माह दुनिया के तमाम लोगों के लिए रहमत व बरकत का होता है। रमजान में रोजे का अहतमाम किया जाता है। रोजा, जो इंसान की आत्मा को पवित्र बनाने के साथ ही कई जिस्मानी बीमारियों व बुराइयों से भी बचाता है।

रमजान के पाक मौके पर मस्जिदों को रोशनी से सजाया जाता है। घरों पर भी रोशनी की जाती है। साथ ही इबादतें की जाती है और तिलावते कलाम-ए-पाक की जाती है, जिसमें मर्द, औरत, बूढ़े-बच्चे तमाम हिस्सा लेते हैं।

बुराईयों से बचाता है रोजा

रमजान में जकात व फितरा भी गरीबों को दिया जाता है। अपनी सम्पत्ति का टैक्स सालभर में एक बार अदा करना होता है, वह भी गरीब, मोहताजों को दिया जाता है, जिससे ये लोग भी ईद की खुशियां मना सके। रोजा अमूमन 14 या 16 घंटे का होता है और यह खाना-पानी से ही नहीं, बल्कि दीगर बुराइयों से भी बचाता है। रोजे से भाईचारा और सहनशीलता बढ़ती है। रमजान में इबादतों का सिलसिला आम दिनों से ज्यादा हो जाता है।

रमजान का 27वां रोजा लैयलतुल क़द्र कहलाता है। कहा जाता है कि इसी दिन आसमान से कुरआन को उतारा गया था। इस रात की इबादत हजार महीनों की इबादत के बराबर है। इसीलिए रोजेदार रातभर इबादत करते हैं।

रमजान की पहली तारीख से नमाजे तरावीह पढ़ी जाती है, जिसमें हाफिजे कुरआन जुबानी कुरआन सुनाता है और ये 27वें रमजान को पूरा होता है, जिसे लैयलतुल क़द्र कहते हैं। रोजेदार नमाजी इस रात अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगते हैं। अपने पूर्वजों के लिए भी मगाफिरत की दुआ मांगते हैं और अपनी बस्ती, अपने मुल्क और तमाम दुनिया में अमन व भाईचारे की दुआएं मांगते हैं।

रमजान माह को लेकर बांसवाड़ा की तमाम मस्जिदों को खूब सजाया जाता है और नमाज के साथ-साथ तरावीह पढ़ी जाती है। रमजान दुआएं कुबूल होने का महीना है। रोजेदार दिनभर भूख-प्यास सहकर दुआएं मांगता है, तो अल्लाह उसकी दुआएं जल्द कुबूल करता है। इन इबादतों के साथ रमजान पूरा होता है और आखिर में ईद खुशियों के साथ मनाई जाती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान विधानसभा में उठा लिव-इन और लव मैरिज का मुद्दा, भागकर शादी करने वालों पर सख्त कानून की मांग
जयपुर
parental consent mandatory for love marriage and live in relationship demand by bjp mla

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 05:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Ramadan 2026: रमजान है रहमत, बरकत और इबादतों का महीना

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM Yuva Sambal Scheme : इंटर्नशिप बिना नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, योजना की नई शर्त युवाओं के लिए बनी बड़ी बाधा

CM Yuva Sambal Scheme Unemployment allowance will not be available without internship scheme new condition become youth hurdle
बांसवाड़ा

RTE Update : पंचायत पुनर्गठन से बढ़ी आरटीई सीटों की उलझन, आवेदन कैंसिल होने की बढ़ी संभावना, अभिभावक परेशान

RTE Update Rajasthan Panchayat reorganization RTE seats confusion increased application cancellations possibility increase Banswara parents worried
बांसवाड़ा

International Mother Language Day : अपनेपन का अहसास कराती है मिश्री सी मीठी वागड़ी भाषा, सोशल मीडिया पर भी छाई

International Mother Language Day Today Vagdi language gives a feeling of belongingness like mishri popular on social media
बांसवाड़ा

Vasundhara Raje : ‘मुझे बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं है…’, वसुंधरा राजे बोली- सत्य की हमेशा होगी जीत

Vasundhara Raje said I do not care about my bank balance Truth will always prevail
बांसवाड़ा

Vasundhara Raje : वसुंधरा राजे से बालहठ मे बोले कार्यकर्ता- एक बार फिर बन जाइए सीएम

Vasundhara Raje Banswara BJP Workers told in a childish tone become CM once again
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.