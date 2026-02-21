International Mother Language Day : अपनेपन का अहसास कराती है मिश्री सी मीठी वागड़ी भाषा, सोशल मीडिया पर भी छाई

1- मौजूदा दौर में वागड़ी बोली को प्रोत्साहित करने के ध्येय से साहित्यकार उपेन्द्र अणु के निर्देशन एवं दिनेश प्रजापति के संयोजन में यहां वागड़ी कार्यशालाएं भी हो रही हैं। इसमें वागड़ी के लेखन, व्याकरण आदि पर अनुसंधान किया रहा है।

2- डाॅ. सतीश आचार्य, हरीश आचार्य, घनश्याम प्यासा, रामचन्द्र पंचाल, सूर्यकरण सोनी, कैलाश गिरी, मोहनदास वैष्णव, डा. जनार्दन जलज, छत्रपाल शिवाजी, भरतराज ब्रह्मचारी, सुरेश सरगम, दिनेश पंछी, गोपाल सेवक, महेश देव, संजय आमेटा, सारिका भुवन, बृजमोहन तूफान, रमण पाटीदार, आदि अपनी रचनाओं से वागड़ी का मान बढ़ा रहे हैं।