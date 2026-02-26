Rajasthan Cabinet : राजस्थान में वरिष्ठ वीडीओ के 750 नए पद मंजूर, कैबिनेट का बड़ा फैसला, संघ ने जताया आभार

Rajasthan Cabinet : राजस्थान कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। अब पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों को पदोन्नति का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी है।