बांसवाड़ा

Rajasthan Cabinet : राजस्थान में वरिष्ठ वीडीओ के 750 नए पद मंजूर, कैबिनेट का बड़ा फैसला, संघ ने जताया आभार

Rajasthan Cabinet : राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य मंत्रिपरिषद ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी है।

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 26, 2026

Rajasthan 750 new senior Village Development Officer posts approves Cabinet big decision union expresses gratitude

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Cabinet : राजस्थान कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। अब पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों को पदोन्नति का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी है।

नियम, 1998 में किया गया संशोधन

इसके लिए राजस्थान ग्रामीण विकास एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में संशोधन किया गया है। प्रदेश में 11 हजार से अधिक ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत हैं। प्रथम पदोन्नति के लिए पूर्व में सहायक विकास अधिकारी के 2465 पद स्वीकृत थे, जो पर्याप्त नहीं थे।

संघ ने कहा महत्वपूर्ण निर्णय

संगठन की मांग पर 3600 ग्रेड वेतन तथा वेतन स्तर-10 में 750 नए पद स्वीकृत किए हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा एवं प्रदेश महामंत्री शिवराज चौधरी ने निर्णय का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष भरत कुमार पटोत ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताया।

Published on:

26 Feb 2026 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Cabinet : राजस्थान में वरिष्ठ वीडीओ के 750 नए पद मंजूर, कैबिनेट का बड़ा फैसला, संघ ने जताया आभार

