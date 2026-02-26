Rajasthan Civic Elections : राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव पर नया अपडेट, सुप्रीम कोर्ट पहुंची भजनलाल सरकार

Rajasthan Civic Elections : राजस्थान सरकार 309 में से 113 नगरीय निकायों का चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा कि हाईकोर्ट ने 113 निकायों का परिसीमन रद्द किया है, ऐसे में यहां चुनाव कराने के लिए समय बढ़ाया जाए। हालांकि अभी तक सुनवाई की तारीख तय नहीं है।